اونلاين | رابط سريع Ahly يلا شوت... مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر اليوم يوتيوب بدون تقطيع HD...كورة ستار | كول كورة |hdkora

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رابط سريع Ahly يلا شوت... مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر اليوم يوتيوب بدون تقطيع HD...كورة ستار | كول كورة |hdkora يواجه فريق النادى الأهلى في التاسعة من مساء اليوم، السبت 2- 2 - 2019 ، نظيره سيمبا التنزاني على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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موعد مباراة الاهلي ضد سيمبا التنزانى

تشكيل الأهلى المتوقع ضد سيمبا التنزاني ببطولة أفريقيا

من المتوقع أن يبدأ لجهاز الفنى للأهلى المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوى فى حراسة المرمي، وفى خط الدفاع على معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وكريم نيدفيد، وفى الوسط حسام عاشور وعمرو السولية وعلى الأطراف حسين الشحات ورمضان صبحي على أن يقود الهجوم الثنائي ناصر ماهر وجونيور أجاي.

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ويفتقد الأهلى فى مباراة اليوم عدد كبير من لاعبيه خاصة فى خط الدفاع بداعي الإصابة أبرزهم الحارس علي لطفى وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وسعد سمير وأحمد فتحى وحمدي فتحى ووليد سليمان ومحمد محمود ومروان محسن ووليد أزارو.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

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هشام محمد: جاهزون للقاء سيمبا .. ونسعى لاسترداد اللقب الأفريقى

أكد هشام محمد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أى بطولة يشارك بها الأهلي بهدف تحقيق اللقب، حيث يلتقي الأهلي مع سيمبا في المباراة المقرر إقامتها غدا، السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وأضاف هشام محمد، أن بطولة أفريقيا هي اللقب المُفضل لدى كل لاعبي الآهلي والجماهير، لذا فإن جميع اللاعبين لديهم هدف واضح، وهو تصحيح الإخفاق في آخر نسختين، وإدراك اللقب هذا الموسم.

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وأشار هشام محمد، أن جميع اللاعبين مستعدون لمباراة الغد أمام سيمبا، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا للاعبي الأهلي في تلك المواجهة ، وأن الهدف من لقاء الغد، وهو استمرار صدارته للمجموعة فضلا عن تجميع أكبر عدد من النقاط لضمان التأهل ، و أن العناصر الجديدة بالفريق، بدأت تنسجم بشكل جيد، وسوء الحظ فقط هو من يبعد بعض اللاعبين للإصابة.

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وعن مسألة الإصابات، قال هشام محمد، إن أي لاعب يشارك يجب أن يكون مُعافى بنسبة ١٠٠% من الإصابة. وهذا أمر تنسيقي يحدث مع أي لاعب والطبيب والمدير الفني في اجتماع ثلاثي قبل أن يعود للمشاركة من جديد ، و أن الجهاز الفني بقيادة لاسارتي يتعامل بشكل مميز للغاية على الجوانب النفسية مع اللاعبين لتفادي التفكير في كثرة الإصابات.

موعد مباراة الاهلي ضد سيمبا التنزانى

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مدرب سيمبا: الأهلى عملاق القارة.. ويوجه اتهاما خطيرا للحكام

قال البلجيكى باتريك اوسيم المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، إن النادي الأهلي من أكبر أندية أفريقيا، مشيرا إلى صعوبة مهمة فريقه أمام الفريق الأحمر في الجولة الثالثة بدور المجموعات، مضيفا أن هناك فرق عندما نواجهها في ملعبها نجد صعوبة في الخروج أمامها بنتيجة إيجابية وسيكون سعيد جدا حال تحقيق نتيجة إيجابية.

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وأكد المدير الفني لسيمبا التنزاني على أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، مشيرا إلى عاملي الأرض والجمهور وأن شكل فريقه في مواجهة الإياب في تنزانيا سيختلف عن ما سيحدث في مواجهة الغد، ومشيراً إلى أن الحكام تأخذ صف الفريق صاحب الأرض هذه حقيقة واضحة في أفريقيا .

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وشدد باتريك، على أن الأهلي نادي كبير وعريق حقيقة لا تقبل النقاش بالعديد من الألقاب والبطولات على مدار 122 سنة .

وتابع مدرب سيمبا أنه يعرف الأهلي يعاني من إصابات الا أنه لديه قائمة تضم 30 لاعبا قادرة على تعويض الغيابات، مشيرا إلى أن فريقه ايضا يعاني من النقص فى صفوفه، بعدما تأكد غياب 4 عناصر من تشكيلة الفريق الرئيسية في مباراة الغد .

لاسارتى يكشف عن خطته لمواجهة لعنة الإصابات أمام سيمبا

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أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، أن الفريق جاهز لخوض مباراة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها غداً ، السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لافتا إلى أن الجهاز الفني يحترم قدرات المنافس بغض النظر عن نتائج الجولات الماضية من دور المجموعات.

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وتحدث لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن أن الجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد وتأكد من أنه يملك عناصر مميزة في كل المراكز فيما شدد على أن الأهلي يحترم جميع المنافسين ويسعى إلى تحقيق أهدافه بالتواجد في صدارة المجموعة والفوز باللقب.

وأشار إلى أن الأهلى يمر بفترة صعبة من حيث عدد الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، لافتا إلى أنها أمور خارجة عن إرادة الجهاز الفني الذي يعمل بشكل مستمر على تجهيز الجميع، فيما أكد على التفاؤل بعودة عدد من العناصر مثل حسام عاشور وهشام محمد وصلاح محسن بعد التعافي من الإصابة.

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وأضاف لاسارتي أن الأهلى سوف يسعى لتحقيق الفوز خاصة أن مباراة سيمبا مهمة في ترتيب المجموعة، وأن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز واسعاد الجماهير التي سوف تحضر اللقاء.

وبخصوص الأسماء التي تم إضافتها إلى القائمة الأفريقية قال إن الجهاز الفني تحرك في إطار دعم المراكز وفقا لظروف الفريق وانه يثق في قدرات الجميع وإنه من الوارد الدفع بأي منهم كما حدث عندما دفع بحمدي فتحي في لقاء شبيبة الساورة الجزائري بعد قيده في القائمة مباشرة.

موعد مباراة الاهلي ضد سيمبا التنزانى

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

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موعد مباراة الأهلى و سيمبا التنزاني بالبطولة الأفريقية

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط يليه فيتا كلوب الكونغولي بـ3 نقاط ثم يأتي سيمبا ثالثاً بنفس الرصيد ويقبع شبيبة الساورة في المركز الرابع بنقطة واحدة.

واستهل المارد الأحمر مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم واجه فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، وحتى الآن وبعد مرور جولتين في دور المجموعات.

وبهذه المناسبة نستعرض كل المعلومات التى تخص مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى السطور التالية..

س: ما هو ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى؟

ج: يعتلى الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، يليه فيتا كلوب الكونغولى بـ3 نقاط، وسيمبا ثالثاً بنفس الرصيد، ويقبع شبيبة الساورة فى المركز الرابع بنقطة واحدة.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى والفرق التنزانية؟

ج: تحمل مباراة الأهلي وسيمبا الرقم 15 للأهلى، الذى التقى العديد من الفرق التنزانية على مدار مسيرته القارية بواقع 14 مباراة، فاز الأهلى فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وخسر مباراتين أمام الفرق التنزانية.

س: هل يعانى الأهلى من غيابات مؤثرة قبل مواجهة سيمبا التنزانى؟

ج: يدخل الأهلى المباراة مفتقداً عدداً كبيراً من لاعبيه بداعى الإصابة، أبرزهم الحارس على لطفى وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وأحمد فتحى ووليد سليمان ومحمد محمود ومروان محسن ووليد أزارو، فى الوقت الذى يعد مركز قلب الدفاع صداعاً فى رأس مارتن لاسارتى ومعاونيه بعد الإصابات التى ضربته مؤخراً وكانت سبباً فى قيد رامى ربيعة العائد من إصابة طويلة قاربت عاماً كاملاً محلياً وأفريقياً.

س : ما هو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا التنزانى؟

ج: ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع على معلول وأيمن أشرف ومحمد هانى وكريم نيدفيد، وفى الوسط حسام عاشور وعمرو السولية، وعلى الأطراف حسين الشحات ورمضان صبحى، على أن يقود الهجوم الثنائى ناصر ماهر وجونيور أجاى.

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