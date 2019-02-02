اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر أون لاين tab3live في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع للجوال

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استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا. ويستضيف الأهلي بالجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، سيمبا التنزاني، مساء اليوم السبت، بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. أن تشكيل الأهلي، قد يشهد تواجد أحمد حمودي أساسيا، بجانب استمرار جونيور أجايي مهاجما للفريق. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد. ثلاثي خلف المهاجم: حسين الشحات – ناصر ماهر – أحمد حمودي. المهاجم: جونيور أجايي. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر أون لاين tab3live في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع للجوال

يستضيف الأهلى نظيره سيمبا التنزاني فى المواجهة التى تأتى في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وهى المواجهة التي يسعى الفريق الأحمر للفوز بها لوضع قدماً فى الدور ربع النهائي ، ونرصد في التقرير التالي 5 معلومات عن هذه المباراة :

1_موعد وملعب مباراة الاهلي وسيمبا

تقام مباراة الاهلى وسيمبا في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

2_مشوار الاهلي في دور المجموعات

استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم واجه فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة.

وبعد مرور جولتين في دور المجموعات، يعتلي الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط يليه فيتا كلوب الكونغولي بـ3 نقاط ثم يأتي سيمبا ثالثاً بنفس الرصيد ويقبع شبيبة الساورة في المركز الرابع بنقطة واحدة.