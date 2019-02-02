شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فضيحة الأفريقي.. أكبر الهزائم في تاريخ دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- هزيمة تاريخية في بطولة دوري أبطال افريقيا بطلها الأفريقي التونسي بعد هزيمته أمام مازيمبي الكونغولي بثمانية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في أكبر مفاجاءات بطولة أفريقيا هذا الموسم.

وتعد هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن الأدوار التمهيدية من البطولة شهدت نتائج أكبر من ذلك.

في إطار ذلك يستعرض "السعودية نيوز" أكبر النتائج في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا.

1- في ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الكؤوس 1994، اكتسح مبيلينجا الجابوني نظيره رينسانش التشادي بنتيجة 13 - 0، ليؤدي ذلك إلى انسحاب الفريق التشادي من لقاء العودة.

2- 2018 الدفاع الحسني الجديدي - بنفيكا بيساو 10 / 0 هي النتيجة الأكبر فعليا في تاريخ دوري الأبطال وكانت بذهاب الدور التمهيدي .

3- تمكن الرجاء البيضاوي من تحقيق الفوز 10 - 1 على فريق توربيون التشادي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال عام 2011، الذى انسحب من لقاء الإياب وقتها.

4- اتحاد العاصمة الجزائري يكتسح أسفا يانينجا البوركينابى 8 - 1 في ذهاب دور الـ32 عام 2004، وانتهت مباراة العودة حينها بالتعادل الإجابي بهدفين لكل فريق.

5- البن الأثيوبي يهزم سان ميشيل من سيشيل بنتيجة 8 - 1 إياب الدوري التمهيدي للبطولة عام 1998.

6 - نجح بترو أتلتيكو الأنجولي في الفوز على ديبورتيفو مونجومو من غينيا الاستوائية 9 - 2 في إياب دور الـ32 عام 1998 بعد أن كان فاز ذهاباً برباعية لهدف، ليفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 13-3.

7- تمكن الجيش الملكي المغربي من اكتساح بورتس أوثوريتي من جامبيا بثمانية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي عام 1985 ليتأهل بعدها بمجموع المباراتين 10 - 0.

8 - اكتسح كابوي ووريرز الزامبي ضيفه ماجانتجو من ليسوتو 9- صفر في إياب الدور التمهيدي عام 1972، علما بأن مباراة الذهاب انتهت 2 - 2.