توتنهام يقتنص وصافة البريميرليج عبر بوابة نيوكاسل

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تحرير:كريم مليم ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

تغلب نادي توتنهام هوتسبير على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف أحرزه الدولي الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة 83، اليوم السبت، على استاد ويمبلي، في افتتاح مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليقتنص السبيرز وصافة جدول الترتيب مؤقتًا، انتظارًا لمواجهة مانشستر سيتي وأرسنال، التي ستقام غدًا الأحد، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، على استاد الاتحاد، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين توتنهام ونيوكاسل في أغسطس الماضي، على استاد سانت جيمس بارك، انتهى بفوز توتنهام بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة احتل نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 57 نقطة، (جمعها من 25 مباراة، فاز في 19 وخسر في 6، وسجل الفريق 51 هدفًا بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا)، بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول. بينما ظل نادي نيوكاسل يونايتد