انت الان تتابع الجبلاية يدعو لاجتماع مع الأندية لمناقشة أزمة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م

كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية سيدعو الأندية لاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة آخر تطورات أزمة جدول الدوري الممتاز، وقال مجاهد في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت، إن اتحاد الكرة سيناقش مع الأندية مصير بطولة الدوري، نافيًا ما تردد عن وجود نية لإلغاء المسابقة، مشيرًا إلى أن ما تردد عن إقالة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات غير صحيح مطلقًًا بسبب الأزمة الحالية بمباريات الدوري، مؤكدًا أنه لم يعرض فكرة الرحيل على مجلس الإدارة.

وأضاف مجاهد: «حضور رئيس نادي الزمالك اليوم إلى مقر الجبلاية، كان لمتابعة شكاوى اللاعبين القدامى ضد النادي، وليس له أي علاقة باجتماع المجلس». وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس الجبلاية، أن وزارة الرياضة طالبت اتحاد الكرة بتسليم الملاعب الستة المحددة لاستضافة مباريات كأس أمم إفريقيا لغلقها وتجهيزها