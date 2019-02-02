الان تتابع رفض الاستئناف المقدم من المتحدث الرسمي لنادي النصر عبدالله بن زنان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت انها رفضت الاستئناف المقدم من المتحدث الرسمي لنادي النصر عبدالله بن زنان. وأصدرت قرارها كالأتي:

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