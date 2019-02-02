الامارات | محمد بن راشد يشهد بحضور حمدان بن محمد تتويج فرسان الإمارات في كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمّل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد بحضور حمدان بن محمد تتويج فرسان الإمارات في كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمّل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتويج فرسان الإمارات أبطالا في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل ، والتي أقيمت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية.

وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على التنظيم الطيب للبطولة الدولية للقدرة في محافظة العلا والتي تأتي في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الرياضي بما تضمنته "رؤية 2030" من أهداف طموحة له تؤكد عزم المملكة على تحقيق طفرة رياضية أسوة بباقي المجالات التنموية على امتداد المملكة.

صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء تابع بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي جانبا من مراحل البطولة التي تعد واحدة من أهم وأغلى البطولات على مستوى العالم والشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، حيث رصدت اللجنة المنظمة التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، جوائز عينية ومالية قيمة للفائزين في البطولة.

وتوج الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي بلقب سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل ممتطيا صهوة الجواد "بلاك ريدج انديغو" لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.25.43 ساعات ..واحتل المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد "وميض" لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً وقدره 4.25.43 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد "رازور باك ميكانو" لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.25.44 ساعات.

وقد شارك في البطولة أكثر من 200 فارساً يمثلون 12 دولة، وهي مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، مصر، فرنسا، إيطاليا، الأردن، الكويت، عمان، إسبانيا، السودان، الإمارات، الأوروغواي.

وأقيم السباق ضمن الفعاليات المقامة في "شتاء طنطورة" بمحافظة العلا تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية، والذي تهدف من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تسليط الضوء على تراث المنطقة الأثرية الذي يعود إلى آلاف السنين في شمال غربي المملكة باعتبارها وجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

يذكر أن السباق هو لفئة النجمتين والمعترف به من الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كلم على مدى أربع مراحل مرت عبر جبال العلا فائقة الجمال، وذلك وفق مسار تقني يمتد بين الصحراء والجبال بمشاركة عشرات الفرسان من حول العالم.

حضر البطولة صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة المدينة المنورة والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك ال نهيان سفير الدولة لدي المملكة العربية السعودية وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية وسعادة سعيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة ميدان .