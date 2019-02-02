شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو رؤساء الأندية إلى اجتماع لمناقشة أزمات الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، في اجتماعه اليوم السبت، دعوة رؤساء أندية القسم الممتاز الـ 18 للاجتماع في الثانية ظهر الأربعاء المقبل، 6 فبراير الجاري، للتشاور حول كل ما يتعلق بمسابقة الدوري الممتاز.
وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماع اليوم، لمناقشة الأزمات الدائرة في الدوري حاليًا، وفي مقدمتها أزمة المؤجلات، واعتراض بعض الأندية على جدول المسابقة وعلى رأسهم أندية الزمالك وبيراميدز والأهلي.
كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه اليوم، على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في موعدها المحدد سلفا يوم 23 فبراير الجاري.
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