بيراميدز يقدم أطروحة جديدة لحل أزمة الدوري المصري

استقر مسؤولو نادي بيراميدز، على حضور سيف الوزيري المدير التنفيذي، لاجتماع مسؤولي اتحاد الكرة مع أندية الدوري المصري لمناقشة أزمة المؤجلات الخاصة بالنادي الأهلي.

وطلب نادي بيراميدز عدم خوض لقاء الأهلي يوم 28 فبرايرالجاري حتى ينتهي الفريق الأحمر من مؤجلاته وينهي لقاءات الدور الأول للدوري بما فيها مباراة الزمالك.

ومن المنتظر أن يقدم بيراميدز اقتراحًا رسميًا خلال اجتماع رؤوساء أندية الدوري المصري بتقديم مباراة الأهلي والزمالك لتقام يوم 28 فبراير/شباط الجاري بدلاً من لقاء الأهلي مع بيراميدز.

ويسعى مسؤولو اتحاد الكرة لحل الأزمة بشكل ودي من خلال اتصالات هاني أبوريدة رئيس الاتحاد مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز.