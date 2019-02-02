شكرا لقرائتكم لعنة الإسماعيلي تصيب الأفريقي ويتعرض لخسارة تاريخية 8-0 أمام مازيمبي.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الأفريقي التونسي لخسارة تاريخية (8-0) أمام مضيفه مازيمبى الكونغولى فى الشوط الأول من مواجهة الفريقين، بملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا بتفوق ".

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكونغولى برباعية، حيث جاءت أهداف مازيمبي عن طريق كيفين مونديكو "هدفين"، وميشي ميكا وجاكسون موليكا "هدف" في الدقائق 12 و23 و37 و39.

فى الشوط الثانى أضاف مازيمبى 4 أهداف أخرى عن طريق موليكا فى الدقيقة 62، مبوتو مابى (هدفين) فى الدقيقتين 76 و83، وايليا ميشكاك فى الدقيقة 81.

وكان مواجهة الأفريقي السابقة أمام الإسماعيلى قد تعرضت للإلغاء، بسبب شغب جماهير النادى المصري، مما تسبب فى إقصاء الدراويش من البطولة.

ويتصدر شباب قسنطينة الجزائري جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما رفع مازيمبي رصيده إلى 3 نقاط فى المركز الثانى، والافريقي فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعد معاقبة الإسماعيلي بالاستبعاد من مسابقة دوري ابطال افريقيا بسبب شغب الجماهير.

وفى المجموعة الأولى حقق الوداد المغربى فوزا هاما خارج ملعبه على لوبى ستارز النيجيرى 1-0، وفى المجموعة الثانية تغلب حوريا كوناكرى الغينى على بلاتينينوم بطل زيمبابوى بهدف دون رد.