شكرا لقرائتكم الخليج 365 يرصد كواليس معسكر مباراة الأهلى وسيمبا وسر الإقامة الجبرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في التاسعة مساءً اليوم تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد الجيش ببرج العرب، لمتابعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قبل انطلاق مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى يحتل المارد الأحمر صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط متفوقاً على فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، وكان الفريق الأحمر قد دخل في معسكر مغلق بالاسكندرية أمس الجمعة استعداداً لمباراة اليوم.

تفاصيل مكالمة الخطيب قبل مباراة الأهلى وسيمبا



وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على الاتصال بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على أحوال الفريق قبل مواجهة سيمبا التنزاني، وطالب الخطيب مدير الكرة بتذليل كافة العقبات وإيصال رسالة للاعبين مفادها أن الفوز فى مباراة اليوم ضرورى للغاية لوضع قدماً فى الدور الثاني.

لاسارتي يجمتع مع الثنائي محمد هاني وأحمد حمودى



كما حرص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلى على الاجتماع بثنائي الفريق محمد هاني وأحمد حمودى لمنحهما بعض التعليمات الفنية قبل المواجهة المرتقبة، حيث طالب لاسارتي الثنائي بتشكيل جبهة يمنى قوية فى مواجهة سيمبا سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

إقامة إجبارية للاعبي الأهلى فى غرف الفندق



أجبرت أعمال الإصلاحات فى بهو فندق إقامة الأهلى في برج العرب لاعبي الفريق الأحمر والجهاز الفني والإداري على التواجد فى غرفهم، حيث تناول اللاعبون وجبة الغذاء ثم صعدوا لغرفهم مباشرة لتعذر تواجدهم فى لوبي الفندق بسبب أعمال الإصلاحات.

محاضرة للاعبي الأهلى قبل التوجه لبرج العرب



ويعقد مارتن لاسارتى، محاضرة أخيرة للاعبى الأهلى فى السادسة مساء اليوم بفندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة، ومن المنتظر أن يراجع المدير الفنى خطة المباراة وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة وإعلان التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به اللقاء.

الأهلى يتوجه لبرج العرب فى السادسة والنصف



ويتوجه فريق الأهلى فى السادسة والنصف مساء اليوم إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ لخوض مباراة سيمبا ، واستهل الشياطين الحُمر مشوارهم فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بمواجهة فيتا كلوب الكونغولى والفوز بهدفين دون رد، ثم واجه فريق شبيبة الساورة الجزائرى واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، وحتى الآن وبعد مرور جولتين فى دور المجموعات يعتلى الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، يليه فيتا كلوب الكونغولى بـ3 نقاط، ويأتى سيمبا ثالثاً بنفس الرصيد، فى حين يقبع شبيبة الساورة فى المركز الرابع بنقطة واحدة.