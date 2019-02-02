شكرا لقرائتكم شيفو على رأس تشكيل الأهلى ضد الباطن فى الدورى السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الدولى المصرى محمد عبد الشافى على رأس تشكيل الأهلى الأساسى الذى يحل ضيفا على الباطن بملعب الأخير، فى الخامسة والربع مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين.

ويسعى الاهلى للإستمرار فى دائرة الانتصارات بعد أن حقق الفوز على أحد والتعاون فى آخر مبارتين، وذلك من أجل ابقاء الأمل على المنافسة على اللقب هذا الموسم، أو التواجد ضمن المربع الذهبى على أقل تقدير.

ويحتل الأهلى المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بينما الباطن فى المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.