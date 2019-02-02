شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباراة في القسم الثالث تنتهي بحرب شوارع في مجموعة الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة كهرباء طلخا وميجا سبورت في القسم الثالث، اشتباكات قوية بالأيدى بين لاعبى الفريقين، عقب نهايتها والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب كهرباء طلخا.

وبدأت الاشتباكات عقب حدوث تراشق بالألفاظ بين لاعبي ميجا سبورت ولاعبي كهرباء طلخا ليتطور الامر لاعتداء بالايدي قبل ان يتدخل الامن المكلف بتأمين المباراة ليسيطر علي الاشتباكات بين لاعبي الفريقين.

يذكر أن تعادل الفريقين بهدف لكل فريق ساهم في إبعاد فريق ميجا سبورت عن الصعود لدورة الترقي وذلك بعد فوز نبروه علي اتحاد السنبلاوين بهدفين مقابل لاشئ.