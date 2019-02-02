شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤدى المران الأخير قبل مواجهة جورماهيا.. ومشاركة قوية لعبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى فريق الكرة بالزمالك المران الأخير بنيروبى استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر لها غداً الأحد، فى افتتاح مباريات الفريق الأبيض بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

وشارك عبد الله جمعة بشكل قوى فى المران ما طمئن الجهاز الفنى على اللاعب عقب خروجه من مران الأمس، وظهر جمعة كأبرز اللاعبين فنيا وبدنيا وعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل المران الختامى الذى أقيم اليوم حرص فيها على إلقاء التعليمات الأخيرة وبرنامج التدريب الختامى استعدادا للمواجهة المرتقبة مع جورماهيا محذرا لاعبيه مع قوة المنافس وأدائه الشرس على ملعبه.

وحرص جروس على الإشراف على التدريبات ومداعبة الكرة فى إحدى لقطات المران الأخير والحديث مع اللاعبين إن الفريق هدفه الأساسى حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد.

وحضر التدريب هانى زادة عضو مجلس الإدارة الزمالك ورئيس البعثة وإسماعيل يوسف عضو مجلس الزمالك والقائم باعمال أمين الصندوق وأحمد رأفت سكرتير ثالث السفارة المصرية بكينيا.



تدريب الزمالك الأخير



تدريب الزمالك الأخير



تدريب الزمالك الأخير



تدريب الزمالك الأخير



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تدريب الزمالك الأخير



تدريب الزمالك الأخير



تدريب الزمالك الأخير



تدريب الزمالك الأخير