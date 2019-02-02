شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المغربى يهزم المحرق البحرينى فى البطولة العربية لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الدفاع المغربى على نظيره المحرق البحرينى بنتيجة 3/ 0 فى اطار الجولة قبل الختامية بالبطولة العربية التى تستضيفها مصر و تختتم غدا بإستاد القاهرة .
ومن المقرر أن يلتقى الصيد مع سبورتنج فى لقاءات اليوم قبل أن تقام مباراة الزمالك مع الأهلى فى السابعة مساء اليوم بحضور أسرة اللعبة فقط .
فيما تقام الجولة الختامية غدا الأحد، بمواجهات بين كلا من، بطل البحرين مع الزمالك والدفاع الحسنى المغربى مع الصيد والصفاقسى التونسى مع الأهلى .
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