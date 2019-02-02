سوبر كوبر يكشف سر الإقامة الجبرية للاعبي الأهلي في برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معسكر مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني، استعدادا لمباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا عدة كواليس داخل المعسكر الأحمر أبرزها منع اللاعبين من مغادرة غرف الفندق . ويكشف "سوبر كورة" سر الإقامة الجبرية للاعبى الأهلى فى معسكر برج العرب ولمعرفة كافة التفاصيل اضغط هنا..

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