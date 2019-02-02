بعد نهاية الميركاتو الأغلى والأشرس.. الأهلي يسيطر بـ10 صفقات.. وبيراميدز يرد بـ8.. والزمالك يكتفي بـ2

كتب: ضياء السقا

مع نهاية يناير، أُغلقت فترة الانتقالات الشتوية، لهذا الموسم، بعد أن شهدت صفقات هى الأغلى في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

وشهدت انتقالات يناير، منافسة شرسة بين الثلاثي، الأهلي والزمالك وبيراميدز، لتدعيم صفوفهم بصفقات من العيار الثقيل، في إطار الصراع على لقب الدوري.

ونجح الأهلي في التعاقد بشكل رسمي مع 10 لاعبين، فيما ضم بيراميدز 8 صفقات، أما الزمالك اكتفى بصفقتين فقط.

صفقات الأهلي

أعلن النادي الأهلي، عن نجاحه في ضم الصفقة العاشرة، بالتعاقد مع إسلام جابر، مدافع الألومينوم، لمدة 4 مواسم ونصف، وقام بإعارته للجونة 6 شهور، ليكتسب خبرات الدوري الممتاز.

أما الصفقة التاسعة فكانت حمدي فتحي، لاعب وسط إنبي، لمدة 4 مواسم ونصف، مقابل 30 مليون جنيه.

الصفقة الثامنة كانت من نصيب إسماعيل الليثي، قادما من الاتصالات لمدة 4 مواسم ونصف، وتم قيده في فريق الشباب لصغر سنه.

وكانت سابع صفقات القلعة الحمراء، ياسر إبراهيم، مدافع سموحة، لمدة 4 مواسم ونصف.

وبلغت الصفقة قرابة 30 مليون جنيه، بجانب إعارة عمرو بركات إلى النادي السكندري لمدة موسم ونصف.

وضم الأهلي سادس صفقاته، بالتعاقد مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، لمدة 4 سنوات ونصف.

وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للأهلي: "جاء انضمام الشحات بعد اتصالات مكثفة جرت طوال الفترة الماضية بين محمود الخطيب رئيس النادي والسيد غانم الهاجري رئيس العين الإماراتي في ضوء العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين الشقيقين، وترتب عليها تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين من جانب رئيس الأهلي بالسفر إلى الإمارات أمس لإنهاء كافة الأمور الإدارية الخاصة بإنتقال اللاعب".

وأصبح رمضان صبحي خامس الصفقات، بعدما عاد لبيته من جديد لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي.

كما تعاقد المارد الأحمر مع رابع لاعبيه، جيرالدو، مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

وتعاقد أيضا الفريق الأحمر مع محمود وحيد، ظهير أيسر مصر المقاصة، لمدة أربعة مواسم ونصف، في ثالث تعاقداته.

ودخل نادي بيراميدز في منافسة قوية مع الأهلي لضم "وحيد"، إلا أن رغبة اللاعب حسمت الموقف لصالح القلعة الحمراء.

وجاءت الصفقة الثانية للأهلي، بانضمام لاعب الوسط محمد محمود من وادي دجلة، لمدة ٤ سنوات ونصف.

أما الصفقة الأولى كانت التعاقد مع محمود السلمى صانع ألعاب الشجاعية الفلسطيني، لمدة خمسة مواسم والذي يلقب بـ"ميسي العرب"، ومن المنتظر أن يشارك مع فريق الشباب.

بيراميدز يرد بصفقات نارية

على الجانب الأخر ختم بيراميدز صفقاته الشتوية بضم كريستيان بينافينتي لاعب وسط منتخب بيرو، الذي أصبح ثامن تعاقدات النادي.

ويبلغ بينافينتي 24 عاما، ويجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم، وسبق له اللعب مع الفريق الثاني لريال مدريد الإسباني ثم انتقل لصفوف ميلتون دونز الإنجليزي، قبل أن يرحل نحو شارلروا البلجيكي.

وكان بيراميدز تعاقد مع المهاجم السوري عمر خربين، في سابع صفقاته، قادما من الهلال السعودي.

كما انتقل صبري رحيل لبيراميدز على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من الاتحاد السكندري، ليصبح لاعب الأهلي السابق سادس الصفقات.

أما خامس التعاقدات، تمثلت في انضمام عبد الله السعيد لاعب أهلى جدة السعودي.

وكتبت الصفحة الرسمية لبيراميدز على الفيس بوك: "خامس الصفقات الشتوية للنادي.. عبدالله السعيد لاعب منتخب مصر، لاعبا في صفوف بيراميدز".

وتعاقد بيراميدز مع رابع صفقاته، بانضمام المهاجم الأكوادوري جون سيفونيس.

وبحسب صفحة بيراميدز على “فيس بوك”، يلعب سيفونيس في نادي يونيفرسيداد كاتوليكا، ونجح في تسجيل 24 هدفًا في بطولة الدوري الإكوادوري خلال 21 مباراة خاضها مع فريقه، ليحتل الصدارة في قائمة الهدافين.

كما تعاقعد النادي مع البوركيني إيريك تراوري، صانع ألعاب مصر المقاصة؛ بعد منافسة شديدة مع الأهلي، والزمالك.

ودخل الأهلي والزمالك سباق المنافسة على تراوري، إلا أن بيراميدز نجح في اللحظات الأخيرة من التعاقد مع البوركيني، نظرا لقوة عرضه المادي.

وعزز الأسيوطي سابقا صفوفه بضم المهاجم الفلسطينى حامد حمدان لاعب نادى غزة الرياضي، والذي ارتبط اسمه في وقت سابق بالأهلي، ولكن إدارة بيرامدز نجحت في ضمه.

وكان بيراميدز قد أعلن عن أولى صفقاته الشتوية، بعد نجاحه في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي.

وقال بيان النادي الرسمي :"مسؤولو النادي حسموا الصفقة بعد توقيع مرعي للنادي بشكل رسمي والحصول على موافقة فريقه، ليكون أول صفقات الشتاء لبيراميدز بعدما حظى اللاعب بموافقة الجهاز الفني للفريق ولجنة الكرة".

الزمالك يكتفي بصفقتين

أما الزمالك تعاقد رسميا، مع صفقتين، الأولى المهاجم المغربي خالد بوطيب، قادما من مالاتياسبور التركي.

وكشف رئيس النادي أن قيمة الصفقة بلغت 1.5 مليون يورو، ومدة التعاقد ثلاثة مواسم ونصف.

ويأتي التعاقد مع بوطيب، لتعويض غياب كابونجو كاسونجو، الذي انتقل إلى الوحدة السعودي، 6 أشهر على سبيل الإعارة.

من هو بوطيب؟

بوطيب مهاجم مغربي، يبلغ 31 عاما، وشارك مع مالاتياسبور هذا الموسم في 18 مباراة بجميع البطولات، وتمكن من إحراز 5 أهداف وصناعة 4.

وشارك المهاجم المغربي في 51 مباراة، مع فريقه التركي سجل خلالهما 17 هدفا.

وفي سياق متصل، تعاقد الزمالك مع أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب موريرينسي البرتغالي، في صفقة كلفت خزينة النادي الأبيض 550 ألف يورو.

ويبلغ "زيزو" 23 عاما، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر، وصانع الألعاب.

ولعب زيزو مع وادي جلة، قبل أن يخوض تجارب احتراف في ليرس البلجيكي، وناسيونال ماديرا، وموريرينسي البرتغاليين.