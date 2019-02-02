"دلدول تركي".. هكذا رد أحمد عفيفي على الهاشتاج المسيء

كتب: ضياء السقا

دشنت بعض الجماهير هاشتاجا مسيئا لأحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، بعنوان "#الولا_عفيفي_دلدول_تركي".

ويأتي ذلك في ظل الصراع بين الأهلي وبيراميدز، بسبب أزمة المباريات المؤجلة للمارد الأحمر، وما تبعها من بيانات متبادلة بين الطرفين.

من جانبه علق أحمد عفيفي على الهاشتاج المسيء، قائلا عبر حسابه الشخصي بتويتر: "عشان نخلص، لا بشتم ولا بتهم حد، كلامي دايما في الموضوع مش في الاشخاص ولا المؤسسات، مبتعرفش ترد على الفكرة بالفكرة دي مشكلتك مش مشكلتي، متعرفش اصلا الفرق بين مناقشة الموضوع ومناقشة الشخص فانا مش الجهة المناسبة لتأهيلك، عجزت خالص عن الرد فقررت تبدأ حملة اغتيال معنوي be my guest".

وكان بيراميدز والزمالك، قد اعترضا على عدم لعب الأهلي مبارياته المؤجلة حتى الآن، مما أثار أزمة في الوسط الرياضي.

وأرسل الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة، الجمعة، يخطره بتمسكه بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل.

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ويأتي رد القلعة الحمراء بعد تصعيد نادي بيراميدز أزمته مع الجبلاية، بشأن تأجيل مباريات الأهلي، حيث تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الاتحاد المصري.

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ورد أحمد عفيفي على خطاب الأهلي قائلا: "ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقي من ما يسمى بتكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات بالتالي لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات بالتالي لا داعي للخوف من مزيد من الإجهاد، وأظن كما يظن الجميع أن الأهلي مستعد دائما لأي منافس لأنه - كما نعرف جميعًا - بمن حضر".

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