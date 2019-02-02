بالفيديو.. تريزيجيه يصنع هدفًا للمرة السادسة في الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - تسبب المصري محمود حسن "تريزيجيه" جناح نادي قاسم باشا في عودة فريقه من التأخر أمام سيفاس سبور، بعدما صنع هدف التعادل في الدقيقة 14 من اللقاء.

قاسم باشا يخوض مواجهة ضد سيفاس في الجولة 20 من الدوري التركي الممتاز عصر اليوم السبت، حيث يتواجد تريزيجيه في التشكيل الأساسي للفريق.

وكان إيمري كيلينك قد تقدم لسيفاس في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك ستيب باريتشا هدف التعادل لقاسم باشا في الدقيقة 14 بعد كرة رأسية.

هدف باريتشا جاء بعدما حوّل تريزيجيه كرة عرضية من الجانب الأيمن نحو منطقة الجزاء، لتجد رأس محرز الهدف الذي وضعها في الشباك.

صناعة تريزيجيه تعد هي السادسة له خلال الموسم الجاري بالدوري التركي، بعدما سبق وأن صنع خمسة أهداف، وسجل مثلهم في المسابقة.