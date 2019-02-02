الدفاع الحسني المغربي يفوز 3 صفر علي المحرق البحريني بأنديه السيدات العربية للطائرة

كتب: عبد الرحمن أبوهاشم ونورهان فضل

أنتهت الان المباراه الاولي في اليوم السابع لبطوله انديه السيدات العربيه للكره الطائره وفاز فيها نادي الدفاع الحسني المغربي بنتيجه 3 صفر علي نادي المحرق البحريني في المباراه الاولي من اليوم السابع للبطوله العربيه لانديه السيدات رقم 20 بالصالة المغطاه رقم 2 بستاد القاهرة الدولى.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/13 و25/12 و25/21لصالح نادي الدفاع

الحسني المغربي.



وادار المباراه كل من الحكم الدولي مشيره مفتاح من مصر حكم اول والحكم الدولي مروه محمود حسني من مصر حكم ثاني والحكم الدولي محمد خاتم من البحرين احتياطي وراقب الحكام كل من الحكم الدولي خالد الحنطوبي من الإمارات أما المراقبه الفنيه للمباراه

فتولاها كل من الكابتن احمد عبدالدايم من مصر والكابتن عواطف أبو شويه من ليبيا.



وبذلت لاعبات نادي المحرق البحريني مجهودات غير عاديه خاصه في الشوط الثالث من أجل الفوز بالمباراة إلا أن الحظ لم يحالفهم.

وحضر فعاليات البطوله الكابتن هناء حمزه رئيس اللجنه المنظمه والسيد علي محمد حسين حيدر رئيس النشاط النسائي بالاتحاد البحريني ورئيس الوفد البحريني ومدير منتخب الرجال ورؤساء اللجان وعادل عبدالكريم البنا مساعد مدير الاتحاد العربي للكره الطائره.

