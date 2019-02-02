الدفاع الحسني المغربي يفوز 3 صفر علي المحرق البحريني بأنديه السيدات العربية للطائرة

أنتهت الان المباراه الاولي في اليوم السابع لبطوله انديه السيدات العربيه للكره الطائره وفاز فيها نادي الدفاع الحسني المغربي بنتيجه 3 صفر علي نادي المحرق البحريني في المباراه الاولي من اليوم السابع للبطوله العربيه لانديه السيدات رقم 20 بالصالة المغطاه رقم 2 بستاد القاهرة الدولى.
الحسني المغربي.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/13 و25/12 و25/21لصالح نادي الدفاع
وادار المباراه كل من الحكم الدولي مشيره مفتاح من مصر حكم اول والحكم الدولي مروه محمود حسني من مصر حكم ثاني والحكم الدولي محمد خاتم من البحرين احتياطي وراقب الحكام كل من الحكم الدولي خالد الحنطوبي من الإمارات أما المراقبه الفنيه للمباراه
وبذلت لاعبات نادي المحرق البحريني مجهودات غير عاديه خاصه في الشوط الثالث من أجل الفوز بالمباراة إلا أن الحظ لم يحالفهم.
وحضر فعاليات البطوله الكابتن هناء حمزه رئيس اللجنه المنظمه والسيد علي محمد حسين حيدر رئيس النشاط النسائي بالاتحاد البحريني ورئيس الوفد البحريني ومدير منتخب الرجال ورؤساء اللجان وعادل عبدالكريم البنا مساعد مدير الاتحاد العربي للكره الطائره.
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