وزارة الرياضة تطالب اتحاد الكرة بإغلاق الملاعب التي ستستضيف أمم أفريقيا

وزارة الرياضة واتحاد الكرة كتب: عبد الرحمن أبوهاشم قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتحدث الإعلامي باسم الاتحاد، إن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، طالبت اتحاد الكرة بغلق الملاعب الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، طالبت اتحاد الكرة بغلق الملاعبالخاصة باستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، لتجهيزها لاستضافة مباريات البطولة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستنطلق يوم 21 يونيو المقبل.



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