أحمد مجاهد يكشف حقيقة إلغاء الدوري الممتاز

أحمد مجاهدعضو مجلس اداراة الاتحاد المصري لكرة القدم كتب: عبد الرحمن أبوهاشم كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، حقيقة إلغاء الدوري الممتاز للموسم الجاري 2018/2019، بسبب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية.

وقال مجاهد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الجبلاية، اليوم، إنه لا نية على

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 والتي ستنطلق يوم 21 يونيو المقبل.

كأس الأمم الافريقية.وقال مجاهد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الجبلاية، اليوم، إنه لا نية علىالاطلاق لدى مجلس الجبلاية في إلغاء الدوري، أو إقالة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، ولا صحة لما تردد في هذا الشأن.وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 والتي ستنطلق يوم 21 يونيو المقبل.

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