توتنهام الى المركز الثاني مؤقتا بعد فوز صعب على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

صعد توتنهام الى المركز الثاني مؤقتا على حساب مانشستر سيتي، بفوزه الصعب والمتأخر على ضيفه نيوكاسل 1-صفر على ملعب ويمبلي في لندن في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم السبت.



ورفع توتنهام رصيده الى 57 نقطة مقابل 56 لمانشستر سيتي الذي يستضيف أرسنال في لقاء قمة الأحد، في حين يتصدر ليفربول الذي يحل ضيفا على وست هام الاثنين برصيد 61 نقطة. لكن الأهم بأن توتنهام ابتعد بفارق 10 نقاط عن مطادريه الاساسيين وجاريه ارسنال وتشلسي.



ومرة جديدة، استمر غياب هداف توتنهام هاري كاين المصاب في أربطة الكاحل وديلي ألي المصاب بتمزق في العضلة الخلفية مع العلم بأن الأخير عاود التمارين مع فريقه في الأيام الماضية، أما الأول فيغيب حتى نهاية الشهر الحالي.



في المقابل، دخل نيوكاسل المباراة منتشيا بعد فوزه على مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي 2-1 منتصف الأسبوع.



وتكرر سيناريو المباراة الأخيرة ضد واتفورد بالنسبة الى توتنهام لأنه انتظر حتى الدقيقة 83 ليسجل له مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من مشارف المنطقة اخطأ حارس نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوبرافكا في التعامل معها.



وكان توتنهام حقق فوزا صعبا على واتفورد أيضا عندما سجل له مهاجمه الإسباني فرناندو يورنتي هدف ترجيح الكفة 2-1 قبل نهاية المباراة بدقيقتين.



وسيطر الفريق اللندني بنسبة كبيرة على مجريات اللعب وأضاع له البرازيلي لوكاس مورا فرصة سهلة للغاية عندما سدد الكرة براسه من مسافة قريبة خارج الخشبات الثلاث منتصف الشوط الثاني، قبل ان يجامله يورنتي ويسدد كرة مماثلة بالعارضة في الشوط الثاني.



أما الهدف الوحيد فجاء بعد تمريرة من يورنتي باتجاه سون الذي تخلص بحركة فنية رائعة من اكثر من مدافع قبل ان يطلقها قوية خادعة فشل دوبرافكا في التعامل معها كما يجب لتمر من تحته وتتابع طريقها الى الشباك.



وساهم يورنتي الذي شارك احتياطيا في مباراة اليوم في تسجيل خمسة أهداف في آخر ثماني مباريات كما صنع هدفين.



يذكر ان توتنهام مدعو لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الشهر الحالي.