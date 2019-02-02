اونلاين | (الشوط الأول) يلا كورة بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا كورة لا

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قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قيد الثنائي محمود وحيد ورامي ربيعة لإكمال القائمة الإفريقية في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد. وأعلن النادي الأهلي عن إضافة محمود وحيد الذي يشغل مركز المدافع الأيسر، بالإضافة إلى رامي ربيعة قلب الدفاع. وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الجهاز الإداري انهى إجراءات قيد الثنائي ربيعه ووحيد في القائمة الإفريقية. ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني، يلا كورة، يلا شوت، كورة لايف، بي إن ماتش| حيث سنقدم لكم خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم ضد سيمبا التنزاني، وتاتي بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة الذهاب، من مباريات المجموعة الرابعة، من دوري الأبطال، وبث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا اليوم، يستقبل من خلالها المارد الأحمر، الاهلي المصري سيمبا التنزاني، على ارضية ستاذ برج العرب، وفي الأسفل ستجدون فيديو بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا اليوم، بجانب القناة الناقلة، وموعد بداية مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم يلا شوت.

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بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم، بداية مشاهدة مباراة الاهلي اليوم ضد سيمبا التنزاني، سيكون ابتداء من الساعة 19.00 مساء بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 20.00 بتوقيت المغرب وتونس الجزائر، وفي الساعة 21.00 بتوقيت مصر المحلي، وفي 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام 23.00 بتوقيت أبوظبي المحلي، ومن هنا إليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم.