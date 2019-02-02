اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر أون لاين tab3live في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع للجوال مجانا

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أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني فضّل إراحة رمضان صبحي لاعب الفريق واستبعاده من مواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا. ويستضيف الأهلي فريق سيمبا غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري الأبطال. وقال مصدر بالأهلي إن رمضان صبحي سيغيب عن المباراة بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الأمامية. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر أون لاين tab3live في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع للجوال

يستضيف الأهلى نظيره سيمبا التنزاني فى المواجهة التى تأتى في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وهى المواجهة التي يسعى الفريق الأحمر للفوز بها لوضع قدماً فى الدور ربع النهائي ، ونرصد في التقرير التالي 5 معلومات عن هذه المباراة :

1_موعد وملعب مباراة الاهلي وسيمبا

تقام مباراة الاهلى وسيمبا في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

2_مشوار الاهلي في دور المجموعات

استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم واجه فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة.

وبعد مرور جولتين في دور المجموعات، يعتلي الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط يليه فيتا كلوب الكونغولي بـ3 نقاط ثم يأتي سيمبا ثالثاً بنفس الرصيد ويقبع شبيبة الساورة في المركز الرابع بنقطة واحدة.

3_غيابات الاهلي امام سيمبا

يدخل الأهلى مباراة سيمبا وهو منقوص من عدد كبير من لاعبيه بداعي الإصابة أبرزهم الحارس علي لطفى وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وسعد سمير وأحمد فتحى وحمدي فتحى ووليد سليمان ومحمد محمود ومروان محسن ووليد أزارو.

4_ماذا فعل سيمبا في دور المجموعات

لعب سيمبا مباراتين بدور المجموعات حيث فاز في الإولى على شبيبة الساورة الجزائري في تنزانيا بثلاثية نظيفة ثم خسر من فيتا كلوب الكونغولي بخماسية نظيفة.

5_مدرب سيمبا يخشى المواجهة

اعترف باتريك أوسيم باستحالة الفوز على الأهلى فى ملعبه، ملمحًا إلى وجود مجاملات من التحكيم لصالح عملاق أفريقيا وأوضح قائلا: "التحكيم الأفريقى فى صف الأندية المصرية بشكل عام.

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