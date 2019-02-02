اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر 2-2-2019 دوري ابطال افريقيا البث المباشر لـ مباراة الاهلي وسيمبا دوري أبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر 2-2-2019 دوري ابطال افريقيا البث المباشر لـ مباراة الاهلي وسيمبا دوري أبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاصيل مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة: beIN sports HD 1 – بي ان سبورت 1 .

معلقين المباراة: محمد الكواليني .

الملعب: استاد برج العرب .

المناسبة: دوري أبطال افريقيا .

موعد مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر لجميع الدول العربية:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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