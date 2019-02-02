اونلاين | بث حي HD بث مباشر beIN SPORTS مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7

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أكد هشام محمد لاعب النادي الأهلي أن هدفه وزملائه استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، الذي وصفه باللقب المفضل بالنسبة للاعبي الفريق الأحمر والملايين من جماهيره.، وذلك قبل صدام سيمبا التنزاني مساء السبت على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من مجموعات دوري الأبطال. وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة سيمبا التنزاني في مجموعات دوري الأأبطال قال هشام:"الأهلي يسعى لتحقيق لقب أي بطولة يشارك بها، دوري الأبطال لقبنا المفضل، وهدفنا واضح، هو استعادة الكأس وتعويض الإخفاق في النهائي في أخر نسختين". وخسر النادي الأهلي نهائي 2017 (2/1) أمام الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ونهائي 2018 أمام الترجي التونسي (4/3) بمجموع مباراتي الإسكندرية ورادس. وأضاف هشام:"جاهزون لخوض مباراة سيمبا، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق، هدفنا حصد النقاط كاملة للحفاظ على صدارة المجموعة وزيادة رصيد النقاط لضمان التأهل للدور التالي". بث مباشر beIN SPORTS مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي ضد سيمبا livehd7

يستضيف الأهلى مساء اليوم، السبت، نظيره فريق سيمبا التنزانى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

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وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويدير اللقاء تحكيميا السنغالي ماجيتي نداي، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 1 بتعليق محمد الكواليني.

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ومن خلال التدريبات الأخيرة، ظهرت ملامح تشكيل الفريق لمباراة اليوم، حيث يُنتظر أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومن أمامه الرباعى سعد سمير وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمد هانى، وفى خط الوسط عمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات وأحمد حمودى، وفى الهجوم النيجيرى جونيور أجايى.

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