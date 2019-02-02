اونلاين | (لايف دوري ابطال افريقيا) بث مباشر| مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني السبت 2-2-2019 (بث مباشر)

كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن نفاذ تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيمبا التنزاني بالكامل.

ويستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، مساء غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال مرجان في تصريحات صحفية، إن إدارة الأهلي كانت قد قررت في وقت سابق طباعة ١٢ ألف تذكرة وطرحها للجمهور عبر عدة طرق من بينها الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو الحصول على تذكرة من خلال منذ الإسكندرية.

وأوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الـ 12 ألف تذكرة التي طرحها الأهلي نفذت بالكامل، لافتا أنه تم حجز ٣٩٠٠ تذكرة من خلال الحجز الإلكتروني، فيما تم بيع ٧٠٠٠ تذكرة من خلال منفذ الإسكندرية، بالإضافة إلى ١٠٠٠ تذكرة لأعضاء الجمعية العمومية للنادي.

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