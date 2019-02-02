رياضة | توتنهام يخطف فوزا قاتلا من نيوكاسل ويرتقي لوصافة البريمير ليج مؤقتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يخطف فوزا قاتلا من نيوكاسل ويرتقي لوصافة البريمير ليج مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق توتنهام هوتسبير الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن نادي توتنهام من تسجيل هدف المباراة الوحيد عبر لاعب منتخب كوريا الجنوبية سون هيونج مين في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة ، ارتقى توتنهام إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا رافعا رصيده للنقطة السابعة والخمسين في انتظار مانشستر سيتي وأرسنال غدا في نفس الجولة.