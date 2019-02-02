رياضة | أهداف مباراة - توتنهام 1 × 0 نيوكاسل يونايتد || الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - توتنهام 1 × 0 نيوكاسل يونايتد || الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري أبطال أفريقيا 2019 مازيمبي - جمهورية الكونجو 8 x

15:00 0 النادي الإفريقي - تونس لوبى ستارز - نيجيريا 0 x

15:00 1 الوداد الرياضي - المغرب فيتا كلوب - جمهورية الكونجو - x

18:00 - شبيبة الساورة - الجزائر اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا - x

21:00 - الترجي الرياضي - تونس الأهلي - مصر - x

21:00 - سيمبا - تنزانيا الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير 1 x

14:30 0 نيوكاسل يونايتد تشيلسي - x

17:00 - هيديرسفيلد تاون إيفرتون - x

17:00 - وولفرهامبتون كريستال بالاس - x

17:00 - فولهام كارديف سيتي - x

19:30 - بورنموث الدوري الإسباني الدرجة الأولى ليفانتي 0 x

14:00 0 خيتافي برشلونة - x

19:30 - فالنسيا سيلتا فيغو - x

21:45 - إشبيلية الدوري الإيطالي نابولي - x

19:00 - سامبدوريا يوفنتوس - x

21:30 - بارما الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت 0 x

16:30 0 بوروسيا دورتموند باير ليفركوزن 0 x

16:30 0 بايرن ميونيخ هوفنهايم 0 x

16:30 0 فورتونا دوسلدورف شالكه 04 x

19:30 بوروسيا مونشنغلادباخ الدوري الفرنسي موناكو - x

21:00 - تولوز ستاد ريمس - x

22:00 - مارسيليا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الباطن - x

17:15 - الأهلي التعاون - x

19:15 - النصر

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