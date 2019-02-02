رياضة | الدفاع الحسني المغربي يفوز 3/0 على المحرق البحريني بالبطولة العربية للطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الحسني المغربي يفوز 3/0 على المحرق البحريني بالبطولة العربية للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق نادي الدفاع الحسني المغربي بنتيجه 3 /0 على نادي المحرق البحريني في المباراه الأولى من اليوم السابع للبطولة العربية لأندية السيدات للكرة الطائرة بالصالة المغطاه رقم 2 بستاد القاهرة الدولى. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/13 و25/12 و25/21 لصالح نادي الدفاع الحسني المغربي. ويلعب الأهلي والزمالك في تمام السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات البطولة.

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