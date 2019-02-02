غريم كونور ماكجريجور يتعرض لعقوبة تكلفه نصف مليون دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت هيئة الرياضة في ولاية نيفادا الأمريكية، عن حكمها بشأن واقعة الشجار التي انتهى بها النزال العالمي بين المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف، والمقاتل الإيرلندي كونور ماكجريجور.

الهيئة قررت معاقبة حبيب نورمحمدوف بالإيقاف لمدة 9 أشهر، فضلا عن تغريمه نصف مليون دولار، لكن العقوبة قد تخفض إلى 3 أشهر فقط إذا شارك البطل الروسي في برنامج ضد التنمر.

ووفقا ما ذكره موقع “فوكس نيوز”، فإن قرار الهيئة نص أيضا على إيقاف ماكجريجور لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 50 ألف دولار.

نورمحمدوف تفاعل سريعا مع قرار الهيئة، وكتب في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “السياسة للأبد”، في إشارة إلى خلط الهيئة الأمريكية السياسة بالرياضة.. كما نشر صورة يظهر فيها نائما على أريكة، وكتب قائلا: “أيقظوني حين ينتهي كل هذا”.

الهيئة عاقبت عضوين من فريق نور محمدوف، وهما أبو بكر نورمحمدوف، وزوبايرا توخوغوف، بإيقافهما عاما كاملا إلى جانب غرامة بقيمة 25 ألف دولار لكل منهما.

نورمحمدوف كان قد فاز بلقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UCF 229 في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، في أكتوبر الماضي، وأجبر البطل الروسي خصمه على الاستسلام في الجولة الرابعة.. وفي نهاية النزال، دخل البطلان في مشادة كلامية مع مشجعي المقاتل الإيرلندي، وقال إنهم قاموا باستفزازه، وعقب ذلك، خرج من الحلبة وتشاجر مع مشجعي منافسه، ولم تنته الأمور إلا بتدخل الشرطة.