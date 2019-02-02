شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يتفوق علي ليفركوزن في الشوط الأول والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365
يواجه اليوم نادى بايرن ميونخ الألمانى نظيره بايرن ليفركوزن في اطار مسابقة الدورى الألمانى الممتاز.
بدأ الشوط الأول بهجوم قوى من بايرن ميونخ و استحواذ متعادل من الفريقين و أضاع بايرن ميونخ هدفين محققين لكن تألق دفاع الفريقين في التصدى لهجمات المنافس في أول 30 دقيقة .
و شن بايرن ميونخ العديد من الهجمات الخطرة و أضاع العديد من الفرص الخطرة حتى الدقيقة 41 حيث استطاع اللاعب ليون جوريتزكا احراز الهدف الأول من اسيس رائع لتومس مولر وضعها في الشباك.
و حاول فريق بايرن ليفركوزن العودة للقاء لكن دون جدوى بسبب الدفاع القوى لبايرن ميونخ لينتهى الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدف واحد مقابل لا شئ .
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