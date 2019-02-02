شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يصنع في خسارة قاسم باشا أمام سيفا سبور بالدوري التركي والان مع التفاصيل

الخليج 365- خسر فريق قاسم باشا من نظيره سيفا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري التركي.

شهدت المواجهة مشاركة اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، حيث تمكن من صناعة هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

تقدم سيفا سبور عن طريق ايمري كيلينتش في الدقيقة 6، وتعادل بيريكا لقاسم باشا في الدقيقة 14، وفي الشوط الثاني تمكن أرونا كونيه من تسجيل ثنائية لسيفا سبور في الدقائق66 و69.

بتلك النتيجة تجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة 29 في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد سيفا سبور للنقطة 28 في المركز الثامن.