شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يفوز علي نيوكاسل في الدورى الانجليزى والان مع التفاصيل
كتب محمود ياسر
نجح اليوم نادى توتنهام في الفوز علي نظيرة نيوكاسل الانجليزى بهدف نظيف في اطار مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز.
بدأ الشوط الأول بهجوم قوى من توتنهام و اتسحواذ قوى من الفريق و شن العديد من الهجمات الخرة علي مرمى الخصم لكن اضاعوا جميع الهجمات و كثرت الركنيات في هذا الشوط لكن دون أى خطورة.
لن يكون لفريق نيوكاسل أى خطورة كبيرة علي مرمى توتنهام الذي اعتمد علي التكتل الدفاعى الصلب و نجح في ذلك و منع توتنهام من احراز أى أهداف لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف .
بدأ الشوط الثانى بهجوم قوى من نادى توتنهام و استمر في الاستحواذ لكن استمر نادى نيوكاسل في الدفاع الصلب القوى حتى الدقيقة 83 الذي استطاع فيها اللاعب سونج هوينج مين من احراز الهدف الأول .
و حاول نادى نيوكاسل العودة للقاء لكن دون جدوى و اضاع بعض ذل توتنهام بعض الهجمات لكن دون أهداف لينتهى اللقاء بفوز نادى توتنهام بهدف واحد مقابل لا شئز
و بهذه النتيجة يرفع نادى توتنهام رصيده الي 57 نقطة في المركز الثانى و تخطى نادى مانشستر سينى الذي لعب مباراه اقل من توتنهام بينما استمر فريق نيوكسل في المركز 14 برصيد 24 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يفوز علي نيوكاسل في الدورى الانجليزى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.