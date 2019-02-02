توتنهام يفوز علي نيوكاسل في الدورى الانجليزى

كتب محمود ياسر

نجح اليوم نادى توتنهام في الفوز علي نظيرة نيوكاسل الانجليزى بهدف نظيف في اطار مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز.

بدأ الشوط الأول بهجوم قوى من توتنهام و اتسحواذ قوى من الفريق و شن العديد من الهجمات الخرة علي مرمى الخصم لكن اضاعوا جميع الهجمات و كثرت الركنيات في هذا الشوط لكن دون أى خطورة.

لن يكون لفريق نيوكاسل أى خطورة كبيرة علي مرمى توتنهام الذي اعتمد علي التكتل الدفاعى الصلب و نجح في ذلك و منع توتنهام من احراز أى أهداف لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف .