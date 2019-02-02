شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول: نسعى للفوز في المباريات القادمة والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- تحدث السويسري شيردان شاكيري، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن تعادل فريقه أمام الثعالب في الجولة السابقة في البريمرليج.

وقال شاكيري في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لليفربول: أعتقد أنها كانت نقطة جيدة في النهاية، لأنه على الرغم من أننا نرغب دائماً في الفوز بكل مباراة، ربما لم يكن أفضل أداء لنا هذا العام.

وتابع:" في النهاية، كان تعادلًا وحققنا نقطة، وتعادل أفضل من لا شيء بعد الهزيمة.

وأكمل شاكيري أردنا الفوز في المباراة، ولكن كل المباريات صعبة للغاية، ولدى ليستر فريق جيد، منظم بشكل جيد للغاية، ورأيت ذلك في المباراة، وكان من الصعب اللعب ضدهم.

وأضاف نحن نأخذ النقطة ونمضي قدما، وكل شيء جيد، لذلك سنستمر هكذا، ونحن نتطلع إلى تحقيق الفوز في المباراة القادمة يوم الاثنين. إذا واصلنا التركيز على أعلى مستوى، فأنا على ثقة من أننا سنواصل تحقيق الفوز في المباريات”.

وواصل: “لقد لعبت في ألمانيا وفزت بالعديد من الألقاب هناك، لذلك لدي خبرة في ذلك. يجب أن نملك عقلية الفوز ويجب أن يكون اللاعبون في حالة تركيز دائم، ولدينا عقلية الفوز هنا داخل الفريق تحتاج إلى الذهاب إلى المباريات التي تحاول الفوز بها وتقدم كل شيء تملكه لتحقق ذلك. أنا متأكد من أن المواهب التي لدينا في الفريق يمكن أن تحقق الكثير، والآن نحن بحاجة إلى مواصلة هذا العمل الشاق حتى النهاية. والعمل بجد في التدريب، وتقل ما نقوم به في التدريب إلى المباريات والمضي قدما، هناك طريق طويل لنقطعه، لكننا في حالة جيدة جدًا لتحقيق النجاح”.

وأتم حديثه قائلًا: “كان هناك بعض الأوقات التي ظننا فيها أنه يستطيع عمل هذا او ذاك ولكن الأمور ستأخذ بعض الوقت لا نستطيع قول أكثر من ذلك”.