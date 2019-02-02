مازيمبي يهين الأفريقي التونسي برباعية في الشوط الأول من أبطال أفريقيا

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق مونديكو، وأضاف ميكا الهدف الثاني بالدقيقة 23، وفي الدقيقة 37 سجل جاكون موليكا الثالث قبل دقيقتان فقط من الهدف الرابع الذي أحرزه مونديكو صاحب الهدف الأول.

يحتل مازيمبي المركز الثاني على جدول ترتيب المجموعة بدون أي نقاط، بالتساوي مع الأفريقي صاحب المركز الثالث والأخير، بينما يتصدر شباب قسطنطينة الجزائري برصيد 6 نقاط، علما بأن الكاف استبعد الأسماعيلي المصري من هذه المجموعة بسبب أعمال الشغب من جماهيره.