«سقوط وغضب وتوهج».. الرياضة في صحف العالم

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اهتمت صحف إيطاليا، الصادرة اليوم السبت، بظل كونتي وعودة ماندزوكيتش، بينما تصدرت قنبلة الكلاسيكو أغلفة الصحف الإسبانية، وأبرزت صحف إنجلترا غضب كلوب وإصرار ساري

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم السبت، على معاناة لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، واقترابه من الرحيل عن النيراتزوري، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "سباليتي وكونتي، السباق الطويل.. أزمات إنتر، المدرب على الحافة، الفريق لا يعمل، والمدير الفني عليه إجراء بعض التغييرات"، وأضافت "بشكل متزايد ظل مدرب إيطاليا السابق يطارده، كونتي المدرب المفضل لمجموعة سونينج"، وتابعت "ماندزوكيتش يعود ليجعل رونالدو وحشًا من جديد، يوفنتوس للمرة الأولى بإصابة كاملة لدفاعه، الـ BBC.. واليوم روجاني وكاسيريس يواجهان جيرفينيو".

بينما قالت صحيفة كوريري ديللو سبورت: "فوضى الأصلع، قضايا بيريسيتش، ميرندا وناينجولان، الخروج من كأس إيطاليا، وظل كونتي يلقي بظلاله على سباليتي.. المسافة بين إنتر ومدربهم في ازدياد: فقط نهاية رائعة للموسم هي ما تضمن بقاءه، وماروتا يضغط على مدرب إيطاليا السابق". وأضافت كوريري ديللو سبورت: "ماندزوكيتش:

بينما قالت صحيفة كوريري ديللو سبورت: "فوضى الأصلع، قضايا بيريسيتش، ميرندا وناينجولان، الخروج من كأس إيطاليا، وظل كونتي يلقي بظلاله على سباليتي.. المسافة بين إنتر ومدربهم في ازدياد: فقط نهاية رائعة للموسم هي ما تضمن بقاءه، وماروتا يضغط على مدرب إيطاليا السابق".

وأضافت كوريري ديللو سبورت: "ماندزوكيتش: يوفنتوس يمتلك الدواء، ضد بارما، أليجري يعيد إطلاق الكرواتي ليلغي نكسة أتلانتا"، وتابعت "نابولي يسعى للأهداف عندما يستقبل سامبدوريا في سان باولو.. أنشيلوتي يبقي إنسيني وميرتينز على قدميهما: هناك حاجة إلى سحرهما"، وختمت "كوالياريلا في المنتخب الإيطالي، مانشيني يستدعي القاتل القديم الذي بإمكانه التغلب على سجل باتيستوتا اليوم".

أمام صحيفة توتو سبورت فعنونت: "يوفنتوس، ابتسامة، سوبر ماريو يعود!.. الليلة ضد بارما لنسيان خسارة بيرجامو.. يدافع أليجري عن نفسه ضد الانتقادات ويعيد اكتشاف ماندزوكيتش، وهو أساسي فوق كل شيء بالنسبة لرونالدو"، وأضافت "هنا العرض المقدم إلى مارسيلو: 45 مليون يورو إلى ريال مدريد و12 مليون يورو كراتب سنوي للبرازيلي".

وتابعت توتو سبورت: "الإنذار النهائي لسباليتي، إنتر لن ينتظر المزيد.. قمة وتوتر بين ماروتا والمدرب"، وأردفت الصحيفة "بياتيك ملك روما، وميلان ينمو، سجل هدفين بالفعل في الأوليمبيكو هذا الموسم، وجاتوزو يريد القضاء على منافسه على المركز الرابع".

قنبلة الكلاسيكو



بينما سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك، التي أوقعت ريال مدريد وبرشلونة، في مواجهة من العيار الثقيل.

وعنونت صحيفة "ماركا": "قنبلة"، وأضافت: "كلاسيكو من مبارتين ذهابا وعودة في مرحلة خروج المغلوب ببطولة كأس ملك إسبانيا، والذهاب في الكامب نو"، وتابعت: "سيليسن حارس برشلونة سيغيب عن المبارتين بسبب الإصابة".

وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان: "ثلاثية الكلاسيكو"، وأضافت: "برشلونة وريال مدريد وجها لوجه في نصف نهائي كأس الملك، وسيتواجهان 3 مرات في نحو شهر واحد"، وتابعت: "الكلاسيكو الأول في كامب نو يوم الأربعاء المقبل، ثم مبارتين في البرنابيو خلال 4 أيام"، وأردفت: "برشلونة يستقبل اليوم فالنسيا، وتوديبو لديه رغبة كبيرة في التعلم".

وقالت صحيفة سبورت: "3 مباريات كلاسيكو"، وأضافت: "مفاجأة مدوية في قرعة كأس الملك، بوجود برشلونة وريال مدريد وجها لوجه في نصف النهائي"، وتابعت: "المواجهة الأولى الأربعاء المقبل في كامب نو، وخماسية الذهاب ستكون حاضرة في الأذهان"، وواصلت: "برشلونة سيزور البرنابيو مرتين في أسبوع واحد".

وقالت صحيفة "سوبر ديبورتي": "كما كان في الكأس"، وأضافت: "فالنسيا يريد الظهور بنفس الروح التي كانت ضد خيتافي وتحقيق الريمونتادا في كأس الملك، خلال مواجهة برشلونة اليوم"، وواصلت: "فالفيردي لن يثق ولن يقوم بأي مداورة"، كما سلطت الصحيفة الضوء على قرعة نصف نهائي كأس الملك، ومواجهة فالنسيا لريال بيتيس.

غضب كلوب وإصرار ساري



بينما تنوعت عناوين الصحف الإنجليزية الصادرة صباح السبت، قبل انطلاق الجولة الـ 25 من البريميرليج اليوم السبت.

واستعرضت صحيفة "ميرور" تصريحات مدرب ليفربول يورجن كلوب، التي انتقد فيها لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر بعدما سخر الأخير في تغريدة، من تعادل الريدز مع ليستر سيتي (1-1) في الجولة الماضية، وقالت في خبر آخر إن خروج توتنهام خالي الوفاض من ثاني فترة انتقالات على التوالي، يحبط مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو.

وسارت صحيفة "ديلي ستار" على النهج ذاته، عندما أكدت غضب كلوب من تغريدة ووكر، بينما ذكرت أيضا أن مهاجم توتنهام هاري كين، يتعافى حاليا من إصابته، من خلال إجازة في البهاماس.

وأوردت تصريحات مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير التي قال فيها إنه بوسع المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال أن يكون بالجودة نفسها التي ظهر عليها نجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو.

أما صحيفة "تليجراف"، فقد أشارت إلى تصريحات مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري التي أكد فيها أنه لن يغير أسلوبه رغم الخسارة المهينة الأخيرة أمام بورنموث (0-4).

سقوط نوير وأسباب خطوة بافارد



من جانبها تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم السبت، ليأتي على رأسها إصابة مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، وسر انتقال بنيامين بافارد إلى النادي البافاري.

وحمل غلاف صحيفة "Bild" تصريحات للفرنسي بينيامين بافارد، ظهير شتوتجارت، والذي يكشف خلالها سر انتقاله في الصيف إلى بايرن ميونخ، وكان النادي البافاري قد أعلن تعاقده مع الدولي الفرنسي لمدة 5 سنوات، بداية من صيف 2019.

أما صحيفة "Leipziger Volkszeitung" فاهتمت بفوز لايبزيج خارج أرضه على حساب هانوفر (3-0)، أمس الجمعة، في الجولة الـ20 من البوندسليجا.

بينما جاءت صحيفة "Abendzeitung" بعنوان "نوير يسقط مجددًا"، في إشارة للإصابة التي ألمت بمانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، ليتأكد غيابه عن مواجهة باير ليفركوزن، اليوم السبت.

تبرز مهمة بالوتيلي وتوهج ليل



وسلطت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم السبت الضوء على منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المحلي، التي انطلقت أمس الجمعة، بفوز كبير لفريق ليل على ضيفه نيس برباعية نظيفة.

وكتبت صحيفة "ليكيب" في أعلى غلافها: "ليل يُمتع"، وأضافت مجلة "فرانس فوتبول" عبر موقعها الإلكتروني: "ليل.. ماكينة لا تتوقف".

في سياق آخر تصدرت صورة ماريو بالوتيلي غلاف صحيفة "بروفانس" بعنوان "المهمة متروكة لك"، وأضافت أن فريق أولمبيك مارسيليا يعقد آمالا كبيرة على مهاجمه الإيطالي في مباراة صعبة خارج ملعبه أمام ريمس.