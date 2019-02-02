رونالدو يحصد جائزة جديدة مع السيدة العجوز

فاز النجم البرتغالي مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر يناير .

ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رونالدو حصل على جائزة لاعب الشهر للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.

وسجل كريستيانو هدفين ليوفنتوس في شهر يناير، الأول في ميلان، حصد به البيانكونيري لقب السوبر الإيطالي (1 ـ 0)، والثاني في مرمى لاتسيو بالمباراة التي انتهت (2ـ 1) لصالح اليوفي بالكالتشيو.

جدير بالذكر أن رونالدو، سجل هذا الموسم 17 هدفا وصنع 8 في 29 مباراة بكل المسابقات