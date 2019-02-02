اتحاد الكرة سيجتمع بالأندية لعدم إلغاء الدوري

قام اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة، عقد اجتماع مع مسؤولي أندية الدوري الممتاز يوم الأربعاء، من أجل وضع خريطة استكمال الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويجتمع اتحاد الكرة من أجل مناقشة العديد من الملفات، أبرزها شكوى بيراميدز والزمالك بسبب مؤجلات النادي الأهلي.

و قرر اتحاد الكرة عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي أندية الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، وذلك للاتفاق على كيفية استكمال الموسم في ظل ضغط المباريات وكثرة الاعتراضات.

ولن يتخذ أي قرار بشأن تعديل جدول الدوري في الاجتماع الحالي، والانتظار لما سيُسفر عنه اجتماع الأربعاء مع ممثلي الأندية، مع عدم وجود أي نية لإلغاء الدوري