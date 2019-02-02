شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح اليوم السبت 2 / 2 / 2019 زى النهارة بداية التألق فى الكالتشيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النجم المصرى محمد صلاح لقيادة ليفربول فى المواجهة أمام وست هام بعد غد الإثنين فى ختام الجولة الـ 25 من الدورى الإنجليزى.

محمد صلاح ينتقل إلى فيورينتينا زى النهاردة

فى مثل هذا اليوم من عام 2015، انتقل محمد صلاح على سبيل الإعارة من تشيلسى الإنجليزى، إلى فيورينتينا الإيطالى لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، ليبدأ الفرعون تألقه فى الكالتشيو مع فريقه الجديد، ومن بعده روما الذى لمع من خلاله فى الملاعب الأوروبية، قبل أن ينتقل إلى ليفربول فى صيف 2017.

ولم يحصل صلاح على فرصة حقيقية مع البلوز تحت قبادة البرتغالى جوزيه مورينيو، لينتقل إلى فيورينتينا، حيث خاض معهم 26 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4.

ولا ينسى عشاق الفرعون المصرى هدفيه الشهيرين بقميص فيورينتينا فى مرمى يوفنتوس فى كأس إيطاليا.



محمد صلاح

مدافع وست هام يحذر من خطورة محمد صلاح ورفاقه

أكد المدافع الفرنسي عيسي ديوب لاعب وست هام يونايتد على صعوبة مباراة ليفربول الذى يضم النجم المصري محمد صلاح، المحدد لها العاشرة مساء بعد غد الاثنين بملعب "لندن" الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال عيسى ديوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي وست هام يونايتد، "مباراة ليفربول من أصعب الإختبارات التي يمكن أن نواجهها في مسابقة الدوري الإنجليزي بجانب مانشستر سيتي، ليفربول فريق جيد للغاية ويضم أحد أفضل المهاجمين في العالم وهو محمد صلاح".

أضاف مدافع وست هام يونايتد "المباراة أمام ليفربول ستكون صعبة، لكننا سنسعى لتحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير التي تحرص دوماً على مساندتنا".

تابع، "نعلم أن محمد صلاح لاعب كبير، أدرك جيداً أن مسألة إيقافه صعبة لكنها ليست مستحيلة".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف وحيد على أوباميانج لاعب أرسنال بفارق هدف وحيد، وبفارق "هدفين" على هاري كين قائد توتنهام.

وأعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، في يونيو الماضي، تعاقده مع المدافع عيسي ديوب، قادماً من صفوف تولوز الفرنسي

وانضم اللاعب صاحب الـ 22 عاماً، إلى وست هام بعقد يمتد لخمسة أعوام دون الكشف عن قيمة الصفقة، ولكن وسائل الإعلام قدرتها بنحو 22 مليون جنيه إسترليني.