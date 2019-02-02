شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة اليوم السبت 2 / 2 / 2019 تشكيل البارسا المتوقع أمام فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف برشلونة فى اختبار صعب اليوم السبت، نظيره فالنسيا فى السابعة والنصف مساء على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدورى الإسبانى.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

وتوقعت صحيفة سبورت الكتالونية أن يبدأ إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة مباراة اليوم بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: أرتورتو فيدال، راكيتيتش، ألينا

خط الهجوم: ميسي، سواريز، كوتينيو

ويدخل برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات بعدما حقق الفوز في 8 مباريات متتالية بمسابقة الدوري الإسباني قبل أن يحقق فوزاً تاريخياً على إشبيلية بنتيجة 6 – 1 الأربعاء الماضي في "إياب" ربع نهائى كأس إسبانيا ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6 – 3، ويحجز مقعده في الدور نصف النهائي.

ويطمح برشلونة لتحقيق الفوز التاسع على التوالي بمسابقة الدوري الإسباني لتأمين الصدارة أمام أقرب منافسيه اتلتيكو مدريد، فيما ستكون الأنظار مسلطة صوب ليونيل ميسي هداف المسابقة بـ 19 هدفاً.



التشكيلة المتوقعة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد فالنسيا

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و10 نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يحتل فالنسيا المركز السابع برصيد 29 نقطة.