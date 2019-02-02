شكرا لقرائتكم برشلونة vs فالنسيا .. صراع جديد فى الكامب نو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف ملعب كامب نو مواجهة نارية من نوع خاص بين برشلونة وفالنسيا فى السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالليجا ، و يسعى برشلونة لمواصلة سلسلة إنتصاراته المتتالية بمسابقة الدوري الإسباني

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و10 نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يحتل فالنسيا المركز السابع برصيد 29 نقطة.