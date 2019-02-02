شاهد.. ملعب مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى قبل موقعة الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365”، من العاصمة الكينية نيروبى، ملعب مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، قبل اللقاء الذى سيجمع الفريقين غداً الأحد، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانب الزمالك كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى وجورماهيا.
يذكر أن الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، قرر خوض المران الأخير اليوم قبل مواجهة جورماهيا الكينى دون حضور جماهيرى أو إعلامى.
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