كاميرا سوبر كورة.. "اظبط مزاجك بنفسك" شعار جروس فى كينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لموقف طريف أثناء المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة جورماهيا الكينى المقرر إقامتها غدا، الأحد، فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. ورصدت كاميرا سوبر كورة الموقف الطريف لجروس من كينيا ولمعرفة التفاصيل كاملة عبر الرابط التالى :-

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