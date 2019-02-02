7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 2 فبراير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يلجأ لوزير الرياضة لإخماد "فتنة" الأهلي والزمالك، جروس يمنع الجمهور والإعلام من حضور التدريب الأخير للزمالك فى كينيا.

أجري مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اتصالات ودية بمجلس إدارة ناديي الاهلي والزمالك لمطالبتهما بتهدئة الأجواء والتصريحات خلال الفترة المقبلة في ظل الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر وتنطلق يوم 21 يونيو المقبل.

قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، خوض المران الأخير قبل مواجهة جورماهيا الكينى، والمقرر لها غدا الأحد بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية، دون حضور جماهيرى أو إعلامى.

أكد أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة ومدير البطولة العربية للأندية للسيدات التى تستضيفها مصر وتختتم غدا الأحد، على اقتصار حضور لقاء الأهلى والزمالك فى الجولة قبل الختامية المقرر له السابعة مساء اليوم على أسرة اللعبة فقط.

استقر السويسرى كريستيان المدير الفني للزمالك علي عودة كل العناصر الأساسية للفريق الأبيض في تشكيل مواجهة جورماهيا الكيني، في المباراة المقرر إقامتها في الثالثة من عصر غدا الأحد، في افتتاح مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات بالمجموعات الرابعة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في المجموعة التي تضم إلي جانبهما كلا من نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، على التشكيل الذى سيخوض به لقاء اليوم أمام سيمبا التنزانى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والذى يعتمد على النواحى الهجومية لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره ببرج العرب.

تأهل محمد أبو الغار، المصنف التاسع عالمياً، إلى الدور النهائي ببطولة موتور سيتى الدولية المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ قيمة جوائزها المادية 75 ألف دولار .

وضع المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، خطة الخروج من أزمة المباريات المؤجلة فى بطولة الدورى العام خلال الموسم الجارى.