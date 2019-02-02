شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: دعوة الأندية لاجتماع أزمة الدورى.. ولا نية لإقالة عامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد مجاهد، عضو مجلس اتحاد كرة القدم المصرى والمتحدث الرسمى باسم الجبلاية، أن المجلس قرر توجيه الدعوة إلى أندية الدورى العام لعقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل لمناقشة أزمة المؤجلات فى البطولة المحلية.

وكان مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة هاني أبو ريدة، عقد اجتماعاً اليوم لمناقشة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019، وترتيبات الجمعية العمومية الطارئة لتعديل اللائحة، بجانب أزمة مؤجلات الدورى بعد طلب الزمالك وبيراميدز تعديل جدول الدورى.

وأكد مجاهد أنه لا توجد نية لاستقالة أو إقالة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، موضحا أن عامر حسين لم يعرض على المجلس الاستقالة فى ظل الأزمة الدائرة حاليا مع الأندية.