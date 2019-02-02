شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن رسمياً عدم وجود نية لإلغاء الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمتحدث الرسمى باسم مجلس إدارة الجبلاية، بشكل رسمى، أنه لا توجد أى نية لإلغاء بطولة الدورى العام هذا الموسم.

جاءت تصريحات مجاهد عقب اجتماع مجلس الجبلاية الذى عقد برئاسة هانى أبو ريدة لمناقشة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019، وترتيبات الجمعية العمومية الطارئة لتعديل اللائحة، بجانب أزمة مؤجلات الدورى بعد طلب الزمالك وبيراميدز تعديل جدول الدورى وبدأ الاجتماع قبل حضور حازم إمام وخالد لطيف وكرم كردى، قبل أن يحضر الأول والثانى، فيما اعتذر الثالث عن عدم الحضور لظروف خاصة.