شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الإصابات تضرب معارى الأهلى.. عمرو بركات يغيب أسبوعاً عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن لعنة الإصابات التى تضرب لاعبى الأهلى لا تقتصر فقط على اللاعبين المسجلين فى القائمة الحمراء، ولكنها طالت اللاعبين المعارين عن صفوف القلعة الحمراء، ومنهم عمرو بركات لاعب الفريق الأحمر المعار لسموحة.

وخرج عمرو بركات لاعب الأهلى المعار لسموحة من قائمة فريقه التى تواجه طلائع الجيش والمقرر إقامتها غداً الأحد فى بطولة الدورى العام بداعى الإصابة، ويعانى الاعب من شد فى العضلة الخلفية سيبعده عن الملاعب قرابة الأسبوع.