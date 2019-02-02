شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير بيرنلي تحتشد لاستقبال كرواتش قبل مباراة ساوثهامبتون والان مع التفاصيل

الخليج 365- حرصت جماهير بيرنلي على التقاط الصور التذكارية والحصول على توقيعات لاعب الفريق الجديد، بيتر كراوتش المنضم حديثا من ستوك سيتي. ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر"، بعض الصور للوافد الجديد مع جماهير بيرنلي المتواجدين أمام ملعب "تيرف مور"، قبل مباراة ساوثهامبتون بالجولة 25 من البريميرليج. وانتقل كرواتش صاحب الـ38 عاما لبيرنلي خلال فترة الانتقال الشتوية الحالية من ستوك سيتي مقابل 9 مليون جنيه أسترليني.

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير بيرنلي تحتشد لاستقبال كرواتش قبل مباراة ساوثهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.